Unwetter im Berner Oberland – Die Pegel steigen wieder leicht an In den nächsten Stunden dürften sich die Gewässer wieder den höheren Gefahrenstufen nähern. So sieht die Situation im Moment aus. Bruno Petroni

Angespannte Situation in Thun vor möglichem Hochwasser: Die Mühleschleuse ist nach wie vor voll geöffnet. Gabriel Berger

Der angesagte Regen fällt. Reichlich. Auf die Pegelstände der Oberländer Gewässer haben sich die laufenden Niederschläge bereits ausgewirkt, wenn auch bisher nur marginal.

Der Thunerseepegel beträgt in Spiez zur Zeit 558,15 Meter, befindet sich also an der Grenze zur Gefahrenstufe 3. Anzeichen für einen Pegelanstieg gibt es hier um 9 Uhr noch nicht.

Die Weisse Lütschine befördert 34 Kubikmeter Wasser pro Sekunden und ist im Ansteigen begriffen. Die kritische Grenze von 60 Kubik vom letzten Donnerstag ist hier aber noch lange nicht erreicht. Die Simme hat 56 Kubikmeter Wasser und hat die Gefahrenstufe 2 erreicht, ist ebenfalls am ansteigen.