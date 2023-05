Steuergünstiger Oberaargau – Die Party ist vorbei, die Onyx-Millionen gehen zur Neige Nach dem Verkauf der Elektrizitätswerke Wynau sanken vielerorts im Oberaargau die Steuern. Nun setzt der Gegentrend ein, und der fordert die Behörden. Stephan Künzi

Ein wahrer Geldsegen ergoss sich im Jahr 2006 über den Oberaargau und die Grenzgebiete im Emmental, im Kanton Solothurn und im Kanton Aargau. Gerade hatten die Gemeinden der Region ihre Aktien der Elektrizitätswerke Wynau, die sich kurz zuvor in Onyx umbenannt hatten, an die BKW verkauft. Der Deal spülte alles in allem 336 Millionen Franken in ihre Kassen.