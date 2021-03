Basel steht in Hälfte zwei Spalier Infos einblenden

In einer spannungs- und ereignisarmen Partie bezwingt Wacker am frühen Sonntagabend Basel zu Hause 34:19. Die Gäste erzielen in der zweiten Hälfte bloss acht Tore, sie wirken nach der Pause müde und uninspiriert, stehen den Thunern fast schon Spalier. Diese verbessern sich durch den Sieg auf Rang sechs. Ihre Schlüsselspieler Lukas von Deschwanden und Nicolas Raemy treffen gegen die Nordwestschweizer je neunmal. Gleich sechs Akteure sind verletzt ausgefallen, weshalb Coach Martin Rubin auf die Nachwuchskräfte Flavian Römer, Claudio Antonietti und Yanic Baumann zurückgreift. Letzterem gelingt sein erstes Nationalliga-A-Tor. (ahw)