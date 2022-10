Lärmklagen und Polizeieinsätze – Die Parallelwelt am Rande der Lorraine «Wenn du Probleme hast, ziehe dorthin», sagt ein Bewohner über den Wohnblock am Randweg 21 in Bern. Diese Ausgangslage sorgt für Konflikte im Quartier. Simone Klemenz Michael Bucher

Alkohol, Lärm und Schlägereien: Auf dem Vorplatz beim Randweg 21 überborden zum Teil die Gemüter. Foto: Raphael Moser

Einladend sieht er nicht gerade aus, der Wohnblock am Randweg 21 im Berner Lorrainequartier. Auf dem Vorplatz liegen Zigarettenstummel, leere Flaschen stecken in einem Hochbeet, und an der Betonfassade sind zahlreiche Graffiti angebracht. Der etwas heruntergekommene Betonblock geniesst seit Jahren einen zweifelhaften Ruf. Jüngst fing es im Quartier wieder an zu brodeln. Es geht um überbordende junge Leute, lärmgeplagte Nachbarn und im weitesten Sinne um Gentrifizierung.