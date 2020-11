Parlamentswahlen Stadt Bern – Die Parade der Auferstandenen Leute aus Kultur und Wirtschaft, (Cervelat-)Promis und sehr viele Ehemalige: 241 Frauen und 291 Männer möchten Ende Monat in den Stadtrat gewählt werden. Christoph Hämmann

Grosse Auswahl: 532 Personen auf 19 Listen kandidieren für den Berner Stadtrat. Foto: Franziska Rothenbühler

Gross und schwer liegt das Couvert mit dem Material für die Wahlen in der Stadt Bern in diesen Tagen in den Briefkästen der Stimmberechtigten. Bei einzelnen Parteien gab es letzte Retuschen, jetzt steht fest: 532 Personen drängen ins Parlament, 241 Frauen und 291 Männer. Verteilt sind sie auf 19 Listen, es geht um 80 Stadtratssitze.

Beim Durchblättern der Prospekte fällt auf, wie viele ehemalige Stadtratsmitglieder ein Comeback versuchen – wobei dahingestellt sei, wie ernst es der Person im Einzelfall ist. Alternative Motivationen wären etwa, der Partei mit der eigenen Bekanntheit zu ein paar Zusatzstimmen zu verhelfen oder schlicht die Liste etwas weniger leer aussehen zu lassen.