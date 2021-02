Kirchensteuern unter Druck – Die Pandemie zwingt die Kirche zu sparen Corona dürfte die Schrumpfungskrise der reformierten Berner Kirche noch verschärfen. In Biel etwa ist der Ertrag der Kirchensteuern bereits rückläufig. Stefan von Bergen

Die Corona-Pandemie zwingt die Kirchen nicht bloss zu genug Abstand bei der Predigt wie hier im Berner Münster, sondern bald auch zu Einsparungen. Foto: Franziska Rothenbühler

50 Personen dürfen derzeit maximal einem Gottesdienst in einer Kirche beiwohnen. Mit Corona-konformem Abstand und Schutzmaske, versteht sich. Die Pandemie dürfte die Landeskirchen im Kanton Bern allerdings zu noch umfassenderen Einschränkungen zwingen. Um 450 Millionen Franken würden die Steuereinnahmen des Kantons Bern 2021 wegen der Corona-Krise unter dem budgetierten Betrag liegen. Das kündigte der Berner Steuerverwalter Claudio Fischer im letzten August an. Weil die Erhebung der Kirchensteuern an diejenige der Kantons- und Gemeindesteuern gekoppelt ist, werden sich also auch die Kirchen auf empfindliche Einbussen einstellen müssen.