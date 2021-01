Ist das Risiko, an Corona zu erkranken, für Geringverdiener höher?

Wir gehen davon aus, dass wer sozial benachteiligt ist, ein sehr niedriges Einkommen erzielt, ein viel höheres Risiko hat, an Covid-19 zu erkranken. Menschen mit tieferen Einkommen arbeiten überdurchschnittlich oft in Berufen, wo kein Homeoffice möglich ist – auf der Baustelle, im Laden oder in der Pflege. Zur Arbeit fahren sie meist mit dem ÖV. Gleichzeitig leben sie wegen ihres tiefen Einkommens in kleineren Wohnungen. Es ist viel einfacher, die Mindestabstände in einer Villa einzuhalten als in einer beengten Zweizimmerwohnung.