Ein Besuch bei Markus Stegmann – Die Pandemie setzt dem Bestatter zu Menschen einsargen, die an Corona erkrankt sind. Angehörige trösten, zu denen er auf Distanz bleiben muss: Bestattungsunternehmer Markus Stegmann erlebt eine anspruchsvolle Zeit. Markus Zahno

Markus Stegmann in seinem Büro. So ruhige Momente sind derzeit selten. Foto: Nicole Philipp

Kürzlich sass eine Frau im Büro von Markus Stegmann, die innert einer Woche zwei Familienmitglieder verloren hatte. Man besprach die Formalitäten, die es nach jedem Todesfall zu regeln gilt. Wie gerne hätte Stegmann die Frau, eine Bekannte von ihm, in die Arme genommen oder ihr zumindest die Hand gereicht, um sein Mitgefühl auszudrücken. Wie wichtig wären solche Momente menschlicher Nähe für die Angehörigen. Doch stattdessen musste man mit Masken und zwei Meter Sicherheitsabstand dasitzen. «Das ist schon sehr traurig», sagt der Bestatter.

Markus und seine Ehefrau Christine Stegmann führen seit 23 Jahren einen Bestattungsdienst. Der Hauptsitz ist in Langnau, dazu kommt ein zweiter Standort in Grosshöchstetten. Nebst dem Ehepaar arbeitet auch eine der beiden Töchter im Unternehmen, weitere Helfer sind im Stundenlohn angestellt. Das Team kommt kaum zur Ruhe in diesen Tagen, in denen in den Zeitungen seitenweise Todesanzeigen erscheinen, auffallend viele von älteren Menschen. Laut Bundesamt für Statistik gab es bei den über 65-Jährigen seit Oktober 50 Prozent mehr Todesfälle als im langjährigen Schnitt.