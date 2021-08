Studie zur Corona-Ernährung - Die Pandemie macht uns dick

Ernährung und Corona – Wie man die Pandemie-Kilos loswird 3,3 Kilogramm haben die Menschen in der Schweiz in den letzten 18 Monaten im Schnitt zugenommen. Was bedeutet das? Und kann man etwas dagegen tun? Michèle Binswanger , Susanne Kübler

Seit dem Ausbruch der Pandemie haben sich die Ernährungsgewohnheiten und das Einkaufsverhalten in der Schweiz stark verändert , dies besagt eine Studie der Hochschule St. Gallen. Foto: Shutterstock

Die Corona-Pandemie hat uns viel genommen. Und was sie uns gegeben hat, ist auch nicht besonders attraktiv: Übergewicht. 3,3 Kilogramm haben die Schweizerinnen und Schweizer in den letzten eineinhalb Jahren im Schnitt zugenommen – das ergibt eine repräsentative Studie der Hochschule St. Gallen.Diese «Food-Consumption»-Studie beruht auf einer Umfrage, die im Juni in der Schweiz, in Deutschland und Österreich durchgeführt wurde; als Vergleichsgrössen dienen Studien aus den Jahren 2008, 2014 und 2019. Zum Zeitpunkt der Befragung waren in allen drei Ländern die Restaurants wieder offen; gleichzeitig arbeiteten und assen immer noch viele Menschen im Homeoffice.