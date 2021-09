So läuft es im Logistikzentrum – Die Pandemie bringt Digitec Galaxus an seine Grenzen Corona hat dem Onlinehändler einen unvergleichlichen Schub verliehen: Die Zahl der verschickten Pakete stieg um 80 Prozent. Ein exklusiver Einblick. Regina Schneeberger

Vieles ist automatisiert. Und doch braucht der Onlinehändler immer mehr Mitarbeitende. Foto: Raphael Moser

Druckerpatronen, Hanteln, Headsets. Diese Produkte legten die Leute in den vergangenen Monaten besonders häufig in den Warenkorb. Das zeigt ein Blick in die Statistik von Digitec Galaxus – dem grössten Onlinehändler der Schweiz. Die Pandemie hat auch jene zu Internetshoppern gemacht, die sonst gerne im Geschäft stöbern. So richteten sie mit den Bestellungen ihr Homeoffice ein, installierten die Muckibude zu Hause. Zwar sind die Läden mittlerweile wieder offen. Und doch hält der Trend an.

Das wirkt sich besonders auf jenen Ort aus, den man als Herzen des Onlinehändlers bezeichnen könnte: das Logistikzentrum im aargauischen Wohlen. Hier, im Industriegebiet der Kleinstadt, gelangen die unzähligen Artikel in die Lagerhalle. Hier werden die Waren wieder ausgestossen und mit Lastwagen der Post in der ganzen Schweiz verteilt. Eine riesige Maschinerie, die innert zwölf Jahren zu dem herangewachsen ist, was sie heute ist. 2009 wurde das frühere Stahlwerk zum Logistikzentrum umfunktioniert. Für diese Zeitung öffnet der Onlineriese erstmals seit Beginn der Pandemie die Tore zum Versandzentrum.