Gemeinde Trub – Die Ortsplanung wird überarbeitet Der Gemeinderat will für 80’000 Franken die Ortsplanung revidieren. Zuletzt wurde das Regelwerk 2004 komplett erneuert. Pia Scheidegger

2004 wurde zuletzt die gesamte Ortsplanung revidiert. Foto: Marcel Bieri

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung einen Verpflichtungskredit von 80’000 Franken für die Revision der Ortsplanung beschlossen. Die letzte Gesamtrevision wurde 2004 durch den Kanton genehmigt. Doch die raumplanerischen Rahmenbedingungen seien heute nicht mehr die gleichen, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. Konkret: Die Voraussetzungen für die Erweiterung von Bauzonen auf landwirtschaftlichem Kulturland haben sich markant verschärft. Das Baureglement sei in einer Teilrevision bereits angepasst worden, die Gewässerräume müssten aber noch festgelegt werden. Ein weiteres Hauptziel der Revision werde darin bestehen, dass die vorhandenen Baulandreserven mittelfristig auch tatsächlich verfügbar würden. Verhandlungen mit den Grundeigentümern, der politische Prozess und nicht zuletzt die Absprachen mit den kantonalen Fachstellen würden aber viel Zeit benötigen. Die revidierte Ortsplanung soll 2023 in Kraft treten.