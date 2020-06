Gemeindeversammlung Unterseen – Die Ortsplanrevision dauert länger und kostet mehr An der Gemeindeversammlung von Unterseen gab ein Nachkredit für die Ortsplanungsrevision zu reden. Einer Änderung der Überbauungsordnung «Neu­haus-Manorfarm» wurde zugestimmt. Ueli Flück

Unterseen aus der Luft. Das Gemeindegebiet ist 1408 Hektaren gross. Im 1279 gegründeten «Stedtli» leben knapp 6000 Einwohner. Foto: Bruno Petroni

Die 98 Frauen und Männer, die am Montagabend an der Gemeindeversammlung von Unterseen teilnahmen, wurden beim Eingang mit Namen und Handynummer registriert, hielten in der Aula genügend Abstand und genossen das Apéro nach der Erledigung von 10 Traktanden im Freien.