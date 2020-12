Urnenabstimmung Herzogenbuchsee – Die Ortsparteien sind unzufrieden Gleich mehrere Anträge des Gemeinderates stossen bei den Parteien auf Opposition. Besonders im Fokus steht die geplante Verlängerung der Amtszeiten. Sebastian Weber

In Herzogenbuchsee soll die Amtsdauer für die öffentlichen Ämter ausgeweitet werden. Foto: Marcel Bieri

Am 20. Dezember werden die Stimmbürger in Herzogenbuchsee an die Urne gebeten. Dienen die Parolen der Ortsparteien als Gradmesser, steht der Gemeinde ein spannender Abstimmungssonntag bevor. Gleich bei mehreren Geschäften wird nämlich von ihrer Seite her Kritik geübt. Und bei einem ganz besonders: der sechsten Teilrevision der Gemeindeordnung. Der Gemeinderat beantragt diese, weil er gerne die Amtszeit für öffentliche Ämter ausweiten möchte – von heute drei auf neu vier Amtsdauern.

Die Beschränkung der maximalen Amtszeit aller Behördenmitglieder auf 12 Jahre habe sich bewährt, hält die SVP in ihrer Medienmitteilung fest. So gebe es immer wieder frischen Wind in den Gemeinderat und in die Kommissionen, und Sesselkleber würden verhindert. «Eine vernünftige Amtszeitbeschränkung hilft auch, junge Bürgerinnen und Bürger zu motivieren, in die Politik einzusteigen und sich zu engagieren.»