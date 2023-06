Oberhasli/Region Brienz – Die organisatorischen Herausforderungen gemeistert Neue Organisationsstruktur, neue Angebote, mehr erbrachte Dienstleistungen: Es sind die Eckwerte des letzten Jahres bei der Spitex Oberhasli Oberer Brienzersee AG. PD

Die Köpfe hinter der Spitex Oberhasli Oberer Brienzersee AG: (v.l.) Manfred Pozvek (Präsident), Madeleine Zobrist (Vizepräsidentin), Antonia Otth, Frédérique Vanetti, Astrid Caluori, Pia Zenger, Ursula Tännler, Hans-Jürg Egger. Foto: PD

Das sich abzeichnende Ausscheiden der Babyboomer aus dem Arbeitsmarkt, der Fachkräftemangel und die zunehmende Nachfrage nach Dienstleistungen bewog die Spitex Oberhasli Oberer Brienzersee AG (OOB) vor zwei Jahren, sich organisatorisch neu auszurichten. «2022 folgte die von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung vorbereitete und mit den Mitarbeitenden abgesprochene Umsetzung der neuen Organisationsstruktur», teilt die OOB AG anlässlich ihrer jüngsten Generalversammlung mit. Die Struktur bestehe neu aus einer Geschäftsleitung, drei Bereichsleitungen und einer Führungsstufe mit Co-Teamleitungen.

«Die anfängliche Verunsicherung in den Teams machte bald der Gewissheit Platz, dass es nicht um einen Abbau geht, sondern um den Aufbau einer effizienten, zeitgemässen und prozessorientierten Organisation», steht in der Mitteilung weiter. Verwaltungsratspräsident Manfred Pozvek und Geschäftsleiterin Corinne Banholzer würdigten an der GV in Brienz das Engagement aller Mitarbeitenden.

Rechnung schliesst positiv ab

In finanzieller Hinsicht schloss die Spitex OOB das Jahr 2022 positiv ab. «In allen Bereichen wurden im Vergleich mit den Vorjahren mehr Leistungen erbracht. Der Umsatz überschritt erstmalig 4 Millionen Franken», heisst es. Die GV genehmigte sowohl den Geschäftsbericht als auch die Jahresrechnung.

Als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Christine Rilling, Gerold Baumgartner, Hedy Rindlisbacher und Katja Walther wurden Astrid Caluori, Hansjürg Egger und Pia Zenger und nun an der diesjährigen GV die Rechtsfachfrau Ursula Tännler gewählt. Verabschiedet wurde die bisherige Bereichsleiterin Qualität und Entwicklung, Franziska Grogg, «welche die Spitex OOB während ihrer 15-jährigen Tätigkeit entscheidend mitprägte und sich nun beruflich neu orientiert», schreibt die OOB AG.

Fehler gefunden?Jetzt melden.