Ein Best-Case-Szenario – Die Omikron-Hoffnung Die neue Covid-Variante könnte zwar ansteckender, aber weniger gefährlich sein. Es gibt mehrere vorsichtige Hinweise darauf. Was das bedeuten würde. Andreas Frei

Eine Frau erfreut sich an der Weihnachtsbeleuchtung an der Zürcher Bahnhofstrasse – und hofft wohl wie alle darauf, dass die Corona-Pandemie bald vorbei ist. Vielleicht schon mit Omikron? Foto: Walter Bieri (Keystone)

Ist Omikron gar nicht so schlimm wie vermutet? Mitten in der nächsten Corona-Welle und kurz vor Weihnachten wartet die halbe Welt sehnsüchtig auf gute Nachrichten – und diese ploppen da und dort auch tatsächlich auf. Der jüngste Hoffnungsschimmer kommt von US-Chefvirologe Anthony Fauci. Der 80-Jährige sagte in einer Fernsehschaltung zu CNN, dass bei Omikron «die Signale hinsichtlich des Schweregrades etwas ermutigend» seien. Man müsse aber wirklich vorsichtig sein, bevor irgendwelche Feststellungen getroffen würden, dass Omikron tatsächlich weniger schwerwiegend sei oder wirklich keine schweren Krankheiten verursache, die mit Delta vergleichbar seien, fügte der Experte an.