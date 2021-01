Wegen Corona – Die OGA wird verschoben Im Juni hätte die Oberemmentalische Gewerbe- und Landwirtschaftsausstellung stattfinden sollen. Nun wird die drittgrösste Messe im Kanton Bern in diesem Jahr nicht durchgeführt.

Vor einem halben Jahr war Roland Zaugg, Präsident der OGA, noch optimistisch. Foto: Marcel Bieri

Noch im August informierten die Organisatoren rund hundert Unternehmer und Gewerbetreibende über den Stand der Planung für die Oberemmentalische Gewerbe- und Landwirtschaftsausstellung (OGA). «Wir hoffen, dass wir die Ausstellung abhalten können», sagte Präsident Roland Zaugg damals. Doch nun steht fest: Die drittgrösste Messe im Kanton Bern wird wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden.

Der Anlass, der vom 5. bis 12. Juni in und um die Langnauer Eishalle geplant war, wird um ein Jahr auf den 11. bis 18. Juni 2022 verschoben. «In Anbetracht der aktuellen Lage, in der Veranstaltern jegliche Planungssicherheit fehlt, Zukunftsprognosen schwierig sind und Schutzkonzepte wöchentlich ändern können, scheint uns die Organisation einer Gewerbeausstellung in dieser Grösse als nicht umsetzbar», schreibt die Geschäftsleitung der OGA in einer Mitteilung. Eine gewöhnliche Ausstellung mit Tausenden Besuchern und einer festlichen Stimmung sei unter den vorherrschenden Umständen schlicht nicht denkbar.