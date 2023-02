Neues Reka-Feriendorf in Lenk – «Die Offerten sind einfach zu hoch» Der Zeitplan für das neue Reka-Feriendorf an der Lenk verschiebt sich um eineinhalb Jahre. Die bestehende Anlage wird noch bis Ende Winter 2024/25 weiterbetrieben. Svend Peternell

Die Visualisierung zeigt, wie das neu gebaute Lenker Reka-Feriendorf aussehen wird. Nun verzögert sich der Baubeginn. Die Eröffnung wird erst im Laufe von 2027 möglich sein. Foto: PD

«Bis Ende 2025 wird das Feriendorf komplett erneuert»: So titelte diese Zeitung Anfang Dezember 2021. Und machte die Pläne der Schweizer Reisekasse (Reka) an der Lenk publik. Diese Nachricht hatte auch lange Bestand. Doch nun wird der Realisierungsplan um zwei Jahre verzögert. «Wir rechnen mit der Eröffnung in der zweiten Hälfte des Jahres 2027.» Das sagt Damian Pfister. Er ist Vizedirektor des Unternehmens und Leiter Reka-Ferien.