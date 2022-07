Festival in Oberlangenegg – Die Oesch’s wussten beim Heimspiel zu begeistern Für Begeisterung sorgte der Auftritt von Oesch’s die Dritten in der Hot-Shot-Arena. Die bekannte Musikformation hatte das Festival selbst organisiert. Andreas Tschopp

Die Geschwister Melanie und Mike Oesch im Gesangsduett, begleitet von Vater Hansueli. Foto: Andreas Tschopp

«Ich freue mich auf das Heimspiel»: So begrüsste Melanie Oesch am Samstagabend in der voll besetzten Eishalle in Oberlangenegg das Publikum zur Premiere des Hot-Shot-Festivals. Dieses hat die international bekannte Volksmusik-Familie in ihrem Wohnort selbst auf die Beine gestellt und lud dazu Gäste aus der näheren Umgebung ein. Zum einen trat zweimal das Jodlerquartett Männertreu aus Teuffenthal auf, dessen grosses Vorbild die Jodlerfreunde von der Stauffenalp sind, bei denen Grossvater Hans Oesch einst mitsang.