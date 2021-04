Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) will bezüglich Corona im Kanton Bern weiterhin einen vorsichtigen Kurs fahren.

Wird damit der bisher vorsichtige Berner Weg über den Haufen geworfen?

Der Kanton Bern ist weiterhin sehr vorsichtig. Wir bieten ab Mai die Massentests in den Schulen an, zudem sind bereits über 250 Unternehmen angemeldet für Betriebstests. Anfang Mai werden wir ein zehntes grosses Impfzentrum in der Bernexpo eröffnen. Es ist wichtig, dass die Gemeinden, Schulen und Unternehmen jetzt ihre Verantwortung wahrnehmen und die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um diese Öffnungsschritte zu unterstützen. Ihr Beitrag zum Beispiel durch Massentests ist sehr wichtig.