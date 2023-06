Schulen im Niedersimmental – Die Oberstufe Oberwil zieht nach Erlenbach Mit dem Schulwechsel nach Erlenbach ab dem neuen Schuljahr wird der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Oberwil weiterhin gewährleistet. Debora Stulz

Schulhauswechsel: Zehn Jugendliche aus Oberwil und elf aus Därstetten besuchen im neuen Schuljahr die Oberstufen-Grossklasse in Erlenbach. Foto: Debora Stulz

«Ein Wechsel der heute noch bestehenden Oberstufenklasse Oberwil in das Schulhaus Erlenbach ist die bestmögliche Lösung, damit der zielorientierte Unterricht weiterhin gewährleistet werden kann.» Diese und weitere Informationen erhielten die Eltern der betroffenen Schülerinnen und Schüler von Schulleiter Bernhard Wüthrich am Eltern- und Schülerabend am Dienstag. Die Oberstufenklasse in Oberwil wird derzeit von Jugendlichen aus den Gemeinden Därstetten und Oberwil besucht. Im kommenden Schuljahr werden aus den beiden Gemeinden insgesamt 21 Mädchen und Knaben den Schulweg nach Erlenbach antreten müssen.