Gemeindewahlen in Wimmis – Die obersten Ämter sind unbestritten Sowohl das Gemeinde- als auch das Gemeinderatspräsidium bleiben unverändert: Niemand fordert die Bisherigen heraus. Für den Rat dagegen gibts eine Kampfwahl.

Barbara Josi und Peter Schmid (beide SVP) bleiben für weitere vier Jahre Gemeinderatspräsidentin und Gemeindepräsident. Foto: PD

Am 25. Oktober finden in Wimmis Gemeindewahlen statt. Wie bereits vor vier Jahren, kommt es nur um die sechs Gemeinderatssitze zu Kampfwahlen, wie die Verwaltung mitteilt. Weder der Gemeindepräsident noch die Gemeinderatspräsidentin werden herausgefordert: Bis Ablauf der Eingabefrist am Freitag gingen keine weiteren Vorschläge ein.