Berner Spitzenseglerinnen – Die Oberländerinnen gewinnen an der EM Bronze Linda Fahrni und Maja Siegenthaler sichern sich in Portugal eine Medaille. Es ist der grösste Erfolg in der Karriere der Spiezerinnen. Adrian Horn

Linda Fahrni und Maja Siegenthaler (links) belegen an der Europameisterschaft Rang 3. Archivfoto: PD (Jesus Renedo)

Das schmucke Städtchen Vilamoura müssen sie spätestens jetzt lieb gewonnen haben. Vor dessen Küste erfüllten Linda Fahrni und Maja Siegenthaler vor bloss sieben Wochen die Kriterien für die Olympischen Spiele; Elfte wurden die Bernerinnen an der WM, was ihnen das Ticket für Tokio 2021 einbrachte. Und nun gewinnen sie am selben Ort die Bronzemedaille an den kontinentalen Titelkämpfen.

Von einem Meilenstein in ihrer Karriere sprechen die Spiezerinnen. Siegenthaler sagt, sie und ihre Mitstreiterin seien überglücklich. «Der Erfolg gibt uns Selbstvertrauen im Hinblick auf die Spiele.» Sehr gut besetzt war das Feld; es umfasste einige Konkurrentinnen, auf welche die beiden Profisportlerinnen in Tokio treffen werden.

Die Oberländerinnen, aktiv für den Thunersee-Yachtclub, kehren nun zurück, erholen sich in der bevorstehenden Woche, bevor sie nach Santander (Spanien) reisen und sich dort auf das Saisonhighlight vorbereiten werden. Siegenthaler (28) sagt: «Die letzten Tage haben uns gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.»

