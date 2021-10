Kopf der Woche – Die Oberländer Artistin im Zirkus Monti

Abo «Der Fernseher ist fast nie eingeschaltet»

Familie Ziörjen aus St.Stephan hat sich einen Traum erfüllt. Während acht Monaten tourt sie mit dem Circus Monti durch die ganze Deutschschweiz. Alle packen mit an beim Auf- und Abbau, verkaufen Zuckerwatte und helfen in der Küche. Wenn die Kinder nicht in der Zirkusschule sind, schauen sie den Artisten über die Schultern.