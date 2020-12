SCB: Niederlage in Lausanne – Die Null steht, Bern fällt immer tiefer Der SC Bern verliert in Lausanne 0:3. Sein Zustand ist besorgniserregend. Reto Kirchhofer

Kein Durchkommen: Lausannes Luca Boltshauser blockt den Puck, Simon Moser hat das Nachsehen. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Manchmal hilft der Zufall dort, wo es ihn gar nicht benötigt – bei Lausanne beispielsweise.

In der National League liegt der LHC an der Spitze. Und wer dem Team von Craig MacTavish zusieht, sieht eine selbstbewusste Equipe am Werk. Lausanne hat also Erfolg, spielt mit Leichtigkeit, wäre nicht auf diesen zusätzlichen Support angewiesen, der auch unter dem Begriff «Wettkampfglück» bekannt ist.

In der 7. Minute spielt Brian Gibbons einen Pass in den Rücken von Denis Malgin. Die Scheibe springt vom Bein des Stürmers zufällig nach hinten zu Fabian Heldner. Der Verteidiger hat den Blick für den ungedeckten Gibbons. Und so darf der US-Amerikaner einen Spielzug mit dem 1:0 abschliessen, den er mittels ungenauen Zuspiels eingeleitet hat.

Purer Zufall war das Führungstor für das Heimteam trotz dieser Entstehung nicht – beim SCB sah der vierte Block generell und das Abwehrduo Thiry/Zryd speziell nicht gut aus. Ärgerlich war der Gegentreffer für die Equipe von Mario Kogler allemal: Nach einem soliden Auftakt lag sie in der Vaudoise-Arena in Rückstand. Dies verhiess aus Berner Optik nichts Gutes: Einerseits kassiert in der Liga kein Team weniger Tore als Lausanne. Anderseits ist das Toreschiessen die Sorgendisziplin der Berner. Tatsächlich sollte Gibbons’ Treffer der spielentscheidende sein – dieser SCB ist zurzeit offensiv eine Nullnummer. Er verlor 0:3.

Bern ist flügellahm

Der langjährige NHL-Angreifer Markus Näslund hat das Dilemma einst treffend formuliert: «Habe ich ein Tor erzielt, verspüre ich das Gefühl, als könnte ich in jedem Einsatz treffen. Skore ich ein paar Spiele lang nicht, zweifle ich, ob ich je wieder treffen werde.»

In Lausanne war einmal mehr offensichtlich, dass beim SCB zu viele Zweifler am Werk sind. An Chancen mangelte es nicht: Calle Andersson hatte seine Vorstösse, Thierry Bader durfte frei vor Luca Boltshauser abschliessen. Die Center Dustin Jeffrey und Ted Brithén belegten ihre Spielmacherqualitäten. Allein: Die Flügel lahmen. Simon Moser verfehlte nach einem formidablen Brithén-Querpass das offene Tor – der Captain wartet seit zwei Monaten auf einen Treffer. Jeffrey setzte die Lausanner Abwehr beinahe schachmatt, doch Inti Pestoni vermasselte den entscheidenden Zug. Der Tessiner wartet wie Tristan Scherwey seit knapp einem Monat auf ein Erfolgserlebnis.

In Anbetracht dieser offensiven Harmlosigkeit nützt es wenig, dass die Equipe defensiv an Stabilität gewonnen hat und auf einen starken Torhüter zählen kann. Vielleicht erbarmt sich der Zufall am Freitag etwas weiter südwestlich der kriselnden Berner. Sie treten in Genf an.