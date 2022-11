Überlastete Bundesasylzentren – Die Notlage im Asylwesen spitzt sich weiter zu Der Kanton Bern muss dringend neue Unterkünfte bereitstellen. Zugleich sperrt er sich dagegen, sein Vorzeigecamp für nicht ukrainische Flüchtlinge zu öffnen. Quentin Schlapbach

Zankapfel Viererfeld: Im Containerdorf sind derzeit nur Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht. Angesichts der Notlage wird gefordert, die Unterkunft zu öffnen. Foto: Franziska Rothenbühler

Es ist eine Art Bettelbrief, mit dem die Berner Behörden am Freitag an die Öffentlichkeit gelangten. Der Kanton Bern sei auf der Suche nach Unterbringungsmöglichkeiten für Menschen, die in der Schweiz Asyl suchen, teilte die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) von Pierre Alain Schnegg (SVP) mit. Die 1000 zusätzlichen Plätze, die man bis Ende Jahr – unter anderem auf dem Gurnigel – bereitstellen werde, würden auf die Dauer nicht ausreichen.