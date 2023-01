Leserreise – Die norwegische Küste und Finnisch Lappland Erleben Sie die einmalige und faszinierende Seereise Hurtigrute auf der neuen Havila Polaris entlang der norwegischen Fjordküste. Interessante Hafenstädte wie Bergen, Trondheim oder Tromsø sowie traumhafte Landschaften wie die Lofoten werden Sie auf dem Weg Richtung Norden begleiten.

Die Lofoten in Norwegen ZVG

Erleben Sie die einmalige und faszinierende Seereise Hurtigrute entlang der norwegischen Fjordküste. Der krönende Abschluss dieser vielfältigen Leserreise bietet die Weite und Vielfalt der fast unberührten Natur Finnisch Lapplands.

Anmeldung

Kontiki Reisen

Weitere Informationen

Detailprogramm

Reisedatum

6. bis 16. September 2023

Reiseprogramm



1. Tag 1: Willkommen in Norwegen

Sie fliegen nach Oslo in die Hauptstadt Norwegens. Übernachtung in Oslo.

2. Tag: Spektakuläre Bergen-Bahn

Auf einer Stadtrundfahrt lernen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten kennen. Die Bergen-Bahn gehört zu den schönsten und beliebtesten Bahnstrecken Norwegens. Die spektakuläre Strecke überrascht immer wieder mit eindrücklichen Panoramen. Übernachtung in Bergen.

3. Tag: Hansestadt Bergen und Start der Seereise

Die am Fjord gelegene Stadt Bergen hat viel zu bieten. Auf einem Stadtrundgang zu Fuss kommen Sie auch am Brygge-Quartier mit den typischen Holz-Handelshäusern vorbei, welches heute zum Unesco-Welterbe gehört. Am Abend heisst es Leinen los und Sie starten zu Ihrer Seereise.

4. Tag: Alesund und Hjørundfjord

Der Hjørundfjord ist sowohl königlich als auch majestätisch. Mit seinen schönen und gefährlichen Bergen fasziniert der Fjord Europas Könige, Adlige, Abenteurer und Prominente. Der Hjørundfjord ist der Seitenarm des Storfjor-Systems. Er erstreckt sich bis hin zu den wilden Sunnmøre-Alpen, die sich mit ihrem bis zu 1600 Meter hohen Gipfel weit über den Fjord erheben.

5. Tag: Königsstadt Trondheim

Heute legt das Schiff in der ehemaligen Königsstadt Trondheim an. Auf einer Stadtrundfahrt erfahren Sie Interessantes über die stolze geschichtliche Vergangenheit und besuchen den Nidaros-Dom, Norwegens Nationalheiligtum.

6. Tag: Polarkreis und Lofoten

Am frühen Morgen überqueren Sie den Polarkreis. Nach einem kurzen Stopp in Bodø, der Seeadler-Stadt, steuern Sie auf die Inselgruppe der Lofoten zu. Diese gehört zu den imposantesten Landschaftsformen Europas.

7. Tag: Tromsø – das Paris des Nordens

Das Schiff passiert am Vormittag die Inselgruppe der Vesterålen und läuft in Harstad ein. Auf dem weiteren Weg Richtung Norden fahren Sie an zahlreiche landschaftliche Highlights vorbei. Am Nachmittag kommen Sie in der Eismeerstadt Tromsø an.

8. Tag: Hammerfest und Nordkap

Die vorbeiziehende Landschaft hat ihren Charakter stark geändert, das Klima wird rauher. Um die Mittagszeit erreichen Sie Honningsvåg, den Ausgangspunkt für den Ausflug zum Nordkap, wo Sie den nördlichsten Punkt Europas besuchen.

9. Tag: Ausschiffung in Kirkenes

Das Schiff erreicht am Vormittag Kirkenes, das Endziel der Seereise. Nach der Ausschiffung passieren Sie die Grenze zu Finnland und fahren durch die Weite Finnisch Lapplands nach Inari. Beim Besuch des Siida-Museums erfahren Sie Interessantes über die Geschichte und Traditionen der Sami. Übernachtung in Inari.

10. Tag: Faszinierende Landschaft in Lappland

Heute besuchen Sie eine traditionelle Rentierfarm und erfahren, was für einen Stellenwert die Rentierzucht in dieser Region hat. Geniessen Sie die Fahrt durch die herrliche Landschaft. Übernachtung in Levi.

11. Tag: Auf Wiedersehen

Geniessen Sie noch etwas freie Zeit, danach heisst es Abschiednehmen vom Norden. Nach der kurzen Fahrt zum Flughafen Kittilä erwartet sie der Kontiki-Direktflug zurück in die Schweiz.

Preis pro Person

Fr. 5’590.- im Doppelzimmer

Fr. 6’690– im Einzelzimmer

Begrenzte Teilnehmerzahl

Mind. 15, max. 25 Personen

Leistungen

Direktflug Zürich–Oslo mit SAS / Kittilä–Zürich mit Kontiki-Charter

Flughafen-/Sicherheitstaxen Fr. 170.– (Stand Dezember 2022)

6 Übernachtungen auf der Havila Polaris

4 Übernachtungen in Mittelklassehotels

7 Mittagessen, 10 Abendessen

Rundreise, Transfers, Aktivitäten, Eintritte und Besichtigungen gemäss Programm

Vorträge und Reisebegleitung durch Dr. Silvia Frey ab Zürich bis Tromsø

Deutschsprechende Kontiki-Reiseleitung ab Oslo bis Kittilä

Deutsch sprechende, lokale Reiseleitung für Stadtführungen

Ausführliche Reisedokumentation

CO₂-Kompensation des Fluges Fr. 21.–

Nicht inbegriffen

Nicht aufgeführte Mahlzeiten und Getränke

Trinkgelder und persönliche Ausgaben

SOS-Schutzpaket Fr. 123.–

Organisation und Buchung

Die Teilnehmenden schliessen ihren Vertrag direkt mit Kontiki Reisen. Es gelten die AGB der Kontiki Reisen/DER Touristik Suisse AG. Mitglied des Reisegarantiefonds.

Ihre Expertin auf dieser Reise

Silvia Frey arbeitet seit über 20 Jahren im Meeresschutz. Sie ist insbesondere in der Erforschung von Walen und Delfinen mit eigenen Forschungsprojekten aktiv und führt diverse Kampagnen und Umweltbildungsprojekte durch. Mit Vorträgen, Workshops, durch sie geleitete Forschungs-Volunteeringprojekten auf dem Meer und Reisebegleitungen engagiert sie sich seit über zwei Jahrzehnten in der meeresbezogenen Umweltbildung.

Buchung und weitere Informationen

Kontiki Reisen /DER Touristik Suisse AG,

Bahnhofstrasse 31, 5400 Baden

Tel. 056 203 66 00, info@kontiki.ch