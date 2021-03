Lausanne gewinnt in Langnau – Die Niederlagen häufen sich, und sie gleichen sich Einmal mehr verlieren die SCL Tigers ein Spiel, in dem sie lange am Punktgewinn schnuppern: Beim 1:2 gegen Lausanne wäre mehr drin gelegen, es fehlen einmal mehr Klasse und Selbstvertrauen im Abschluss. Kristian Kapp

Wieder nichts: Die Langnauer nach der 1:2-Niederlage gegen Lausanne. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Es ist keine einfache Saison für die SCL Tigers, weder für Spieler noch für Fans. Die wenigen Tore, dafür die vielen Niederlagen, 34 sind es nun nach 43 Spielen. Und immer wieder die Niederlagen, in denen nicht viel, aber am Ende eben doch zu oft die Klasse im Abschluss fehlt, um punkten zu können. So wie an diesem Donnerstag gegen Lausanne. Es ist ein weiterer «Nuller» nach demselben Drehbuch.

1:2 verloren die Tigers, sie lagen bereits nach 40 Minuten mit diesem Resultat zurück, es hätte zu jenem Zeitpunkt genauso gut eine Führung sein können. Es mangelte nicht am Willen, es lag nicht am Fehlen von Torchancen. Und mit der sich nach der langen Pause Langnaus im sonst dicht gedrängten Spielplan langsam lichtenden Verletztenliste kam gerade in der Defensive auch etwas Stabilität zurück.

Die 3 Infos einblenden Keijo Weibel

Der Treffer des Langnauers ist kaum reproduzierbar. Er will nach einem Weitschuss Samuel Ernis sein Gesicht vor dem heranfliegenden Puck schützen und fälscht diesen ungewollt mit dem Stock wunderbar unter die Latte ab. Yannick Blaser

Er liebt heranfliegende Pucks: Nach langer Verletzungspause ist der Verteidiger zurück und ist, wie schon am Freitag in Bern, erneut die Nummer 1, was geblockte Schüsse angeht. Pascal Berger

Langnaus Bully-Bilanz gegen Lausanne ist grausam (19:35). Der Captain (5:3) sieht beim Anspiel noch am besten aus.

Woran die Tigers die ganze Saison leiden, zeigte eine simple Szene aus Minute 39: Marcus Nilsson hatte wieder mal so einen Pass gespielt, jenen des genialen Spielmachers, quer durch Lausannes Slot, er hatte damit alle Gegner kurz schachmatt gesetzt. Doch Julian Schmutz traf den Puck bei seinem Versuch der Direktabnahme nicht richtig, statt eines Treffers war da wieder der Frust über eine verpasste gute Chance. Nilsson ist einer der besten Vorbereiter der Liga, er weiss aber kaum «natürliche» Vollstrecker im Team, und weil Nilsson fast immer passt statt schiesst, bleibt sein statistischer Einfluss aufs Langnauer Spiel bescheiden.

Ein ärgerliches erstes Gegentor

Darum hatte Lausannes Führung nach 40 Minuten ihre Logik, auch wenn die Waadtländer weniger Aufwand betrieben. Während der Zufallsfaktor bei Langnaus Treffer hoch war, waren es beim LHC auch dank viel Klasse herausgespielte Treffer.

Vergeblich gestreckt: Langnaus Ivars Punnenovs wird von Denis Malgin (nicht im Bild) zum 1:2 bezwungen, Cory Emmerton, Lausannes Torschütze zum 0:1, schaut zufrieden zu. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Ärgerlich aus Langnaus Sicht war der Treffer Cory Emmertons zum 0:1, der auch von einem schlechten fliegenden Wechsel der Emmentaler begünstigt wurde – und von Übereifer bei der von Langnau praktizierten Manndeckung in der eigenen Zone: Drei Langnauer attackierten die beiden Lausanner an der Bande, aber keiner kümmerte sich um den frei stehenden Torschützen.

Das letzte Drittel war schnell erzählt, es passte ebenso zur Saison Langnaus. Die Tigers kämpften, sie kamen gegen nun sehr diszipliniert verteidigende Lausanner aber kaum mehr zu Chancen. Flavio Schmutz schoss zwar früh das vermeintliche 2:2, doch er hatte den Puck mit einem zu hohen Stock ins Tor gelenkt.

Telegramm: Infos einblenden SCL Tigers - Lausanne 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Tore: 8. Emmerton (Kenins, Bertschy) 0:1. 22. Weibel (Erni, Julian Schmutz) 1:1. 28. Malgin (Hudon, Genazzi/Ausschluss In-Albon)1:2. Strafen: 3-mal 2 Minuten SCL Tigers, 3-mal 2 Minuten Lausanne. Bemerkungen: SCL Tigers ohne Earl, Salzgeber, Kuonen, Diem (verletzt), Flavio Schmutz und Schilt (krank). – 6. Pfostenschuss Andersons (SCL), 29. Pfostenschuss Huguenin (SCL). – 44. Tor Flavio Schmutz annulliert (hoher Stock). – SCL Tigers von 58:43 bis 60:00 ohne Goalie, mit 6. Feldspieler. – 59:22 Time-out SCL Tigers.

Und dann passierte doch noch dies: 13 Sekunden vor Schluss tauchte Nilsson allein vor Lausannes Goalie Luca Boltshauser auf, diesmal musste er einfach abdrücken, es gab keine Passoption – doch sein Schuss war zu unplatziert, und eine weitere Niederlage war Tatsache.