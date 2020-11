Tourismus im Frutigland – Die neuen Zimmer sind bereit Das Frutigresort wächst weiter: In diesen Tagen nimmt das Unternehmen elf weitere Zimmer in Betrieb, die Platz für maximal 38 Gäste bieten.

Die Konstruktion und auch die Möbel für die neuen Zimmer sind aus Schweizer Holz gefertigt. Foto: PD

Das Frutigresort nimmt in diesen Tagen 11 neue Hotelzimmer in Betrieb, welche «durch ein modernes und schlichtes Design» überzeugen würden, steht in einer Mitteilung des Unternehmens. Jedes der Zimmer verfügt über einen Balkon oder eine Dachterrasse. Insgesamt bieten die Zimmer, von denen sich einige mit Verbindungstüren zu Familienzimmern verbinden lassen, Platz für 38 Gäste.

Die 170 Betten im ersten und zweiten Stock des Gruppenhauses sind durch den Bau der Hotelzimmer im Dachgeschoss nicht beeinträchtigt und stehen Gruppen und Schulklassen auch weiterhin zur Verfügung.

Die Eigentümer wollen in Sachen Nachhaltigkeit einen Akzent setzen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. So seien Konstruktion, Möbel und auch die Fassade aus Schweizer Holz gefertigt. Auf dem Dach ist neu eine Fotovoltaikanlage in Betrieb, welche das Resort mit Strom versorgt.

Die Fertigstellung der Hotelzimmer sei «ein wichtiges Puzzlestück bei der Positionierung als Familienresort», lässt sich Christof Kaufmann von der Betriebsleitung des Frutigresorts im Communiqué zitieren.

PD