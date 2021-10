Die neuen Sozialdemokraten: Topbanker

Ja, das Genätsche darüber, wer geimpft ist und wer nicht, wer mit welchem Druckmittel dazu gebracht werden soll, sich endlich doch noch einen Ruck zu geben (sich einen Ruck geben zu lassen), dieses Genätsche wird uns noch länger begleiten.

Aber makroökomonisch sind wir schon an einem ganz anderen Punkt. Die Frage, die an den Finanzmärkten dieser Welt im Moment diskutiert wird, ist nicht, ob der bundesrätliche 50-Franken-Impfgutschein eine gute Sache ist, sondern eher: Was ist jetzt zu tun, damit die Wirtschaftsleistung nach der Pandemie wieder anzieht?