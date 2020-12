Geschäftsübergabe in Signau – Die Neuen lieben auch Oldtimer Thomas Portenier hat seine Garage an die TMS Automobile verkauft – diese gibt ihren Standort in Schüpbach auf. In Signau haben die Besitzer mehr Platz – auch für Chevrolet & Co. Jacqueline Graber

Roland Tröhler (v.l.) und Gerhard Müller ziehen auf den 4. Januar mit der TMS Automobile GmbH nach Signau. Thomas Portenier indessen wandert aus. Foto: Marcel Bieri

Im Büro der Garage Portenier hängen keine Bilder von sportlichen Autos. Dafür entdeckt man ein Foto mit Pferden sowie Pferdeschleifen, die an gute Klassierungen am Concours Hippique in St. Moritz erinnern. Zudem steht in der Nähe der Tür ein Schlitten. «Ich versuche, ihn für 50 Franken zu verkaufen», witzelt Noch-Garageninhaber Thomas Portenier.

Denn für das Holzgefährt wird er künftig wohl kaum mehr Verwendung haben. Im kommenden Februar oder März zieht er in die Normandie. Dort werden die PS für ihn eine andere Bedeutung haben als bisher in Signau.