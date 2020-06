Datenschutz garantiert

Sang-Il Kim appelliert an die Bevölkerung: «Laden Sie diese App herunter. Sie schadet nicht, sie nützt auch der Öffentlichkeit. Und wir können auch den Datenschutz garantieren.» Zuvor hat er noch einmal die App erklärt: Wer gewarnt wird, erhält eine Meldung auf der App. Er wird dann gebeten, die Swiss Covid-Infoline anzurufen. «Wir glauben, dass dort die wichtigsten Fragen gestellt und beantwortet werden können. Es handelt sich um eine zentrale Anlaufstelle für den weiteren Vorgang.» In dem Gespräch werde geklärt, welcher Art der Kontakt war. Je nachdem kann die Infoline den Rat geben, den kantonsärztlichen Dienst zu kontaktieren, wo angeordnet werden kann, dass jemand in die Quarantäne gehen soll. Mit dieser Anordnung sei auch die Lohnfortzahlung sichergestellt.