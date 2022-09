Veloverleih Thun/Steffisburg – Die neuen E-Bikes stehen bereit Neu können im Veloverleihsystem der Stadt Thun und der Gemeinde Steffisburg auch E-Bikes ausgeliehen werden. 60 stehen ab sofort zur Verfügung.

Eines der 60 E-Bikes, die im Veloverleih zur Verfügung stehen. Foto: Patrick Liechti (PD)

In Thun, Steffisburg und Hilterfingen standen bisher 150 Fahrräder an 35 Standorten zur Verfügung. Und das Veloverleihsystem wächst stetig weiter. Ende 2021 stimmten die beiden Energiestädte Thun und Steffisburg dem Kauf von 60 E-Bikes zu.

Die Energie Thun AG und die Netzulg AG unterstützten die Beschaffung mit einem grosszügigen Beitrag. Nach einer mehrwöchigen Verzögerung aufgrund von Lieferengpässen sind die neuen E-Bikes jetzt da und stehen der Bevölkerung ab sofort zur Verfügung.

Über die App reservieren

Die Velos werden von Donkey Republic produziert und sind dank der spezifischen Ausrichtung auf ein Bikesharing robust und wartungsarm, gleichzeitig bieten sie einen hohen Fahrspass und -komfort. Die E-Bikes können wie gewohnt über die smarte App von Donkey Republic reserviert, ausgeliehen und wieder abgeschlossen werden.

Die Tarife für die Benutzung der E-Bikes sind etwas höher als jene der normalen Velos. So können die E-Bikes ab 2 Franken für kurze Fahrten ausgeliehen werden. Im Jahres- oder Monatsabo sind eine beschränkte Anzahl Kurzfahrten mit den E-Bikes jedoch inbegriffen.

Weitere Gemeinden

Gleichzeitig mit der Integration der E-Bikes in das Sharing-Angebot vergrössert sich auch der Perimeter in die umliegenden Gemeinden. So stehen vorerst bis Ende November auch Stationen in den Gemeinden Oberhofen, Thierachern und Uetendorf zur Verfügung. Bereits seit letztem Sommer befinden sich auch zwei Stationen in der Gemeinde Hilterfingen-Hünibach.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.