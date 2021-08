Hotel Freienhof in Thun – Die neue Zufahrt sorgt für rote Köpfe Unbrauchbar: So taxiert der Innenstadtleist die geplante neue Zufahrt zur Einstellhalle des Hotels Freienhof. Der Widerstand ist gross. Was sagt der Stadtpräsident? Michael Gurtner , Gabriel Berger

Das Hotel Freienhof in Thun, von der äusseren Aare her fotografiert. Unter der Schweizer Fahne sind die Profile für die geplante Aufstockung des Hoteltrakts zu erkennen. Foto: Nelly Kolb

Neu konzipierte und vergrösserte Hotelzimmer, ein verschobener Haupteingang, eine wiederbelebte Grünanlage hinter dem Haus – all dies und mehr plant die Freienhof Thun AG für rund 30 Millionen Franken, um für die Zukunft fit zu bleiben. In der Bevölkerung richtig zu reden gibt dagegen ein weiterer Aspekt des vorgesehenen Umbaus: die neue Ein- und Ausfahrt aus der Einstellhalle via Freienhofgasse.

Dass die Zufahrt künftig nicht mehr bei der Sinnebrücke entlang des Aareufers, sondern via Innenhof zwischen den Geschäften von Müller und Nespresso in der Gasse erfolgen soll, stösst spürbar auf Widerstand. Beim Regierungsstatthalteramt Thun haben zehn Private und acht Organisationen Einsprache gegen das Vorhaben erhoben.