Burgdorf macht vorwärts – Die neue Verwaltung kommt an die Lyssachstrasse Künftig wird die Stadtverwaltung dort einziehen, wo sich heute die Baudirektion befindet. Auf demselben Areal soll es zudem neue Wohnungen geben. Pia Scheidegger

Dieses Areal soll in ein paar Jahren weniger versteckt sein und zu einem lebendigen Teil der Stadt werden. Foto: Adrian Moser

Schon seit 15 Jahren denkt man in Burgdorf darüber nach, die Stadtverwaltung zusammenzuführen. Jetzt werden die Pläne erstmals konkret. An einer Medienkonferenz am Donnerstag gab Stadtpräsident Stefan Berger bekannt, dass die neue Verwaltung auf dem Areal der heutigen Bauverwaltung an der Lyssachstrasse gebaut werden soll.