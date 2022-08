Bei der «Welle 7» – Die neue Velostation kommt vors Volk Der Berner Stadtrat genehmigte die 2,5-Millionen-Franken-Vorlage für eine neue Velostation bei der Welle 7. Nun wird abgestimmt.

Velos am Gelander ueberhalb der Welle an der Schanzenstrasse werden oft nicht ganz korrekt parkiert.

Die Stadt plant deshalb unterhalb der Welle 7 im Merkurgaessli weitere Veloparkplaetze Foto: Franziska Rothenbühler

Am 27. November wird in der Stadt Bern über einen 2,5-Millionen-Kredit für eine zusätzliche Velostation in der «Welle 7» beim Bahnhof Bern abgestimmt. Der Stadtrat genehmigte am Donnerstag die Abstimmungsbotschaft mit 60 zu 9 Stimmen.

Zur Volksabstimmung kommt es, nachdem die SVP und der Bund der Steuerzahler das Referendum gegen die «Luxus-Veloparkplätze» ergriffen hatte. Die Gegner stören sich nicht nur an den aus ihrer Sicht hohen Kosten, sondern auch daran, dass dabei das Verursacherprinzip zu wenig berücksichtigt werde.

Die Stadt will mit der Zumiete von Räumen in der «Welle 7» bis zu 660 zusätzliche Veloabstellplätze schaffen. In einer Pilotphase soll das Parkieren für die ersten 24 Stunden gratis sein, um die Nutzung zu testen. Der Mietvertrag mit der Migros Aare ist vorerst bis Mitte 2025 befristet, die Stadt möchte die Räume aber langfristig mieten.

Der Stadtrat hatte die für Miete und Betrieb nötigen Kredite im Januar 2022 bewilligt. Falls das Volk im November ebenfalls grünes Licht gibt, soll die neue Velostation im zweiten Quartal 2023 in Betrieb genommen werden.

Rund um den Bahnhof Bern stehen heute rund 4700 Veloabstellplätze zur Verfügung, davon 2000 in bestehenden Velostationen. Das ist aus Sicht der Stadtbehörden zu wenig. Angesichts steigender Velonutzung sollen bis ins Jahr 2030 insgesamt rund 10'000 Abstellplätze bereitgestellt werden.

Nein zu höheren Velo-Gebühren

Nichts wissen wollte der Stadtrat am Donnerstag von einem Vorstoss der FDP, welche höhere Gebühren für den Gebrauch der Velostationen verlangte. Dies mit dem Ziel, einen höheren Kostendeckungsgrad zu erreichen. Die rotgrüne Mehrheit lehnte die Motion mit 55 zu 14 Stimmen klar ab.

