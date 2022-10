Grafiker aus Elsau – Für dieses Buch bat er eine wildfremde Frau um ihre Hose Der Elsauer Grafiker Hanspeter Schneider hat mit zwei Freunden innert acht Jahren ein nahezu allumfassendes Buch über Farben zusammengetragen. Karl Lüönd

Juraj Libscher und Hanspeter Schneider (rechts) präsentieren das 496 Seiten dicke Farbenbuch. Foto: Marc Dahinden

«Pardon, ich muss Ihre Hose haben, unbedingt!» Und so was am hellen Tag unweit des Hauptbahnhofs von St. Gallen. Die junge Frau zuckte zusammen, dann lachte sie. Der wildfremde Mann, der sie mit diesem skurrilen Wunsch überfiel, war ein gediegener Endsechziger und hatte lautere Absichten: «Wirklich, ganz ernsthaft! Es geht um ein Buch, ein Buch über Farben.»