Spielzeitstart im Stadttheater – Die neue Saison beginnt mit einer Legende Mit «Vreneli» inszeniert das Theater überLand das älteste Volkslied der Schweiz. Auf der Bühne stehen drei Schauspieler und diverse Puppen. Melissa Burkhard

Schauspieler Frank Demenga verkörpert die Rolle des Hans-Joggeli. Fotos: Beat Mathys

Hans-Joggeli und Peter lassen kein gutes Haar aneinander. Eine Stichelei, eine Beleidigung jagt die nächste. Es geht um Gerüchte, um die Ehre der jeweiligen Familie, aber vor allem um eines: eine Frau. Der Streit der jungen Männer eskaliert immer mehr und mündet schliesslich im Kampf. «Stopp», ruft Reto Lang und stürmt ein weiteres Mal an diesem Vormittag vom Regiepult auf die Bühne.

Im Stadttheater Langenthal wird gerade für das Stück «Vreneli» geprobt. So heisst die neue Produktion des Langenthaler Vereins «Theater überLand», die am 23. Oktober uraufgeführt wird. Sie basiert auf dem bekannten Schweizer Volkslied «Vreneli vom Guggisberg» oder auch «Guggisbergerlied», in dem das Mädchen Vreneli die Sehnsucht nach ihrem geliebten Hans-Joggeli besingt.