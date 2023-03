Abstimmung in Hasle – Die neue Ortsplanung ist genehmigt Die Gemeinde soll wachsen, aber vor allem gegen innen. Das ist eines der Ziele der revidierten Ortsplanung.

Die Gemeinde Hasle (im Vordergrund) bekommt eine neue Ortsplanung. Foto: Thomas Peter (Archiv)

Im Frühling 2017 machten sich die Behörden in Hasle an die Arbeit, jetzt sind sie am Ziel: Das Stimmvolk hat die Revision der Ortsplanung am Wochenende mit 990 Ja- gegen 204 Nein-Stimmen gutgeheissen. Die Stimmbeteiligung lag bei 49 Prozent.