Aus Nino Schurters Schatten – Die neue Nummer 1 Mathias Flückiger drückt der Mountainbike-Saison seinen Stempel auf. Weggefährten erklären den – längst erwarteten – Aufstieg des 32-jährigen Berners. Peter Berger

Material und Form stimmen: Mountainbiker Mathias Flückiger im Shirt des Weltcup-Leaders. Foto: Armin M. Küstenbrück

Als Mathias Flückiger 2010 Weltmeister in der U-23-Kategorie wurde, sahen viele im Oberaargauer den zukünftigen Star der Mountainbikeszene. Aber auch wenn 2012 der erste Erfolg bei der Elite folgte – WM-Bronze hinter Sieger Nino Schurter und Bruder Lukas – blieb Flückiger fortan im Schatten von Schurter. Nicht der Berner, sondern der Bündner wurde zum Überflieger der Szene.

Bis 2021: In sechs von neun Rennen war Flückiger diese Saison vor Schurter klassiert. Fünfmal schon stand der 32-Jähriger zuoberst auf dem Podest. Mitte Juni gelang ihm in Leogang (AUT) als erst dritter Fahrer das Double; der Sieg im Short Track und Cross Country. Dieses Wochenende startet er erstmals als Weltcup-Leader im französischen Les Gets.