Boom der Autofiktion-Literatur – Die neue Lust an der Entblössung Von Benjamin von Stuckrad-Barre über Kim de l’Horizon bis Christian Kracht: Warum Literatur heute damit wirbt, ganz nahe an der Wirklichkeit zu sein. Martin Ebel

Es soll unterstrichen werden, dass Literatur und Leben eins sein sollen: Kim de l’Horizons Outfits, die Gesangseinlagen, die Reden sind Teil von Werk und Wirken. Foto: Urs Jaudas

Kein Buch hat in diesem Jahr so viel mediale Aufmerksamkeit bekommen wie «Noch wach?» von Benjamin von Stuckrad-Barre, und entsprechend gut hat es sich verkauft. Es sprang sofort auf Platz 1 der Bestsellerliste, nach einer Woche waren 280’000 Exemplare verkauft. Schlagen konnten das nur die Memoiren von Prinz Harry. Der Vergleich ist nicht daneben, denn wer eines dieser beiden Bücher kaufte, tat das nicht des exquisiten Stils, des erwarteten literarischen Genusses wegen, sondern in der Hoffnung auf unerhörte Einblicke.