Wechsel in Rütschelen – Die neue Gemeindeschreiberin kommt aus Ursenbach Die Nachfolge von Gemeindeschreiberin Christine Hofer ist geregelt.

Daniela Glutz ersetzt Christine Hofer in der Gemeindeverwaltung Rütschelen. Foto: Iris Andermatt

In diesem Sommer fanden die Gemeindeversammlungen von Ursenbach und Rütschelen am gleichen Abend statt. Für Daniela Glutz hätte es also keine Rolle gespielt, wo sie Gemeindeschreiberin ist. Künftig wird sie jedoch ihren Terminkalender nach Rütschelen ausrichten müssen und nicht mehr nach Ursenbach: Sie wechselt dorthin, wie am Montag, 7. Juni an beiden Versammlungen informiert wurde.

Dort arbeitet Christine Hofer seit 2016 als Gemeindeschreiberin, nachdem sie bereits seit 2012 in der Verwaltung tätig war. Per Ende Juni wird sie nun Geschäftsstellenleiterin der Gemeindeverwaltung von Kirchberg. Daniela Glutz übernimmt die Nachfolge in Rütschelen im November. Sie wird ihre neue Wirkungsstätte jedoch bereits ab Juli in einem 20-Prozent-Pensum unterstützen.