Dina Rossi sucht ihren Traummann – Die neue Bachelorette ist eine Bernerin Ab dem 26. April 2021 verteilt Miss-Bern-Finalistin Dina Rossi als Bachelorette Rosen an die Kandidaten der Fernsehsendung.

Die 29-jährige Dina Rossi sucht als Bachelorette die grosse Liebe. Foto: PD

Die Bernerin Dina Rossi ist die neue Bachelorette: Die 29-Jährige sucht in der Sendung auf 3+ einen Mann zum Pferdestehlen. Sich selbst beschreibt die alleinerziehende Mutter einer vierjährigen Tochter als humorvoll, selbstbewusst, bodenständig und kreativ.

Bei Ausflügen, Dates und Gesprächen auf der griechischen Insel Kreta testet die 1,67 Meter grosse Miss-Bern-Finalistin von 2019 in den nächsten Wochen die Kandidaten auf Herz und Nieren und verteilt am Ende jeder Folge ihre Rosen. Wer leer ausgeht, muss die Insel sofort verlassen.

Rossi arbeitet als Model, Influencerin und Jungpferde-Ausbildnerin. Mit letzterem lebt die ausgebildeten Dentalassistentin ihre grösste Leidenschaft aus: das Reiten, das sie seit ihrem fünften Lebensjahr praktiziert. Am liebsten reitet sie ihre eigene Stute Lulu, wie der Fernsehsender in einer Mitteilung schreibt.



Die blonde Bernerin wünscht sich einen weltoffenen, lockeren Mann, der weiss, was er will, aber auch ein Gentleman ist und ihren starken Charakter akzeptiert.

