«Apropos» – der tägliche Podcast – Die neue alte Normalität Das Zertifikat verschwindet aus dem Alltag, Masken vielerorts auch. Was macht das mit denen, die stets gegen Massnahmen kämpften? Und mit denen, denen nun alles zu schnell geht? «Apropos» sucht Antworten. Mirja Gabathuler Philipp Loser als Host Christian Zürcher als Gast

Seit Donnerstag gleicht der Alltag in der Schweiz etwas mehr dem Alltag vor der Pandemie. Eine Maske braucht es nur noch im öffentlichen Verkehr und im Spital. Das Zertifikat muss man kaum mehr vorzeigen, und auch alle anderen Corona-Massnahmen sind von einem Tag auf den anderen ausser Kraft.

Wie fühlt sich das an, am Tag 1? Was sagen diejenigen, die nach langer Zeit wieder am öffentlichen Leben teilnehmen können? Und was machen die, die sich nun davon ausgeschlossen fühlen oder denen das alles zu schnell geht? Inlandredaktor Christian Zürcher hat Massnahmenkritiker im Muotathal besucht. Im Podcast «Apropos» zieht er im Gespräch mit Philipp Loser eine Bilanz des ersten Tages ohne Maske.



Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Christian Zürcher ist Reporter. Er begann 2013 beim Tages-Anzeiger zu arbeiten.

