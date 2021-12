Zurück im Pandemie-Modus – Die neu-alte Unsicherheit hat uns wieder Es scheint, als laufe die Zeit rückwärts. Aber es ist zum Glück nicht mehr Dezember 2020. Hoffentlich haben wir in diesem Jahr ein paar Sachen dazugelernt. Meinung Mirjam Comtesse

Wie man sich als Familie zehn Tage Quarantäne vertreibt – zum Beispiel mit Trampolinspringen. Foto: Manuel Zingg

Es ist wieder so weit: Die nur zu gut bekannte Sorge, wie es jeden Tag weitergehen soll, ist zurück. Jede Bundesratssitzung kann bedeuten, dass man das eigene Leben innert Kürze umkrempeln muss. Im Kopf drehen sich die fast schon beängstigend gleichen Fragen wie vor einem Jahr: Klappt es mit den geplanten Weihnachtsferien? Wen soll man an Heiligabend am Familientisch alles willkommen heissen? Wann wird welche Klasse in den Fernunterricht geschickt?

Während ich das schreibe, macht mein Mann in unserem Innenhof mit den Kindern eine Schneeballschlacht. Die Kleinen sind in Quarantäne. Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres. Von einem Tag auf den anderen hiess es: Termine absagen, Lohnarbeit neu einteilen, Beschäftigungsprogramm (oder wie ich es nenne: «Ideen, wie man Eltern vor dem Durchdrehen bewahrt») überlegen, Kochen und Einkaufen hochfahren.