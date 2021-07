Nächster Präsidentschaftskandidat? – Die nettere Variante von Trump Floridas Gouverneur Ron DeSantis ist der Senkrechtstarter der Republikaner. Er hat Trumps Methoden verinnerlicht – und steht nun doch mit ihm im Clinch. Martin Suter

Nur Donald Trump kann ihn noch aufhalten: Floridas Gouverneur Ron DeSantis. Foto: AFP

Als Ex-Präsident Donald Trump gestern Abend an Floridas Westküste in seinen Fan-Massen badete, fehlte der örtliche republikanische Gouverneur. Ron DeSantis hatte an Trumps Veranstaltung zum «4th of July»-Feiertag teilnehmen wollen, sagte letzte Woche aber ab.

DeSantis blieb aus Rücksicht auf die Opfer des zusammengestürzten Apartmenthauses in Miami fern, in dessen Trümmern noch immer nach über 120 Vermissten gesucht wird. Gestern wurden 24 Menschen als tot vermeldet. Wie der Gouverneur ausführte, soll das halb zerstörte Condo-Gebäude noch vor der Ankunft eines drohenden Wirbelsturms gesprengt werden.