Rechtsextremismus im Oberland – Die Szene ist diffus geworden Heute Mittwoch jährt sich der Mord an Marcel von Allmen zum 20. Mal. Die Tat mit rechtsextremistischem Hintergrund erschütterte damals die ganze Schweiz. Aktivitäten von rechtsextremen Szenen im Oberland sind heutzutage nur schwer zu eruieren. Gewalttaten der jüngeren Zeit sind allerdings nicht bekannt. Christoph Buchs

Das Areal der Ruine Weissenau im Januar 2021. Hier wurde vor 20 Jahren der grausame Mord an Marcel von Allmen verübt. Foto: Christoph Buchs

Die Tat erschreckte die ganze Schweiz: Heute Mittwoch sind genau 20 Jahre vergangen, seit der damals 19-jährige Marcel von Allmen von Mitgliedern eines Geheimbundes umgebracht worden ist (siehe Kasten). Die Tat sorgte einerseits aufgrund ihrer Brutalität für Aufsehen, andererseits rückte sie auch die szenische Organisation von rechtsextremen Gruppierungen in den Fokus. Der «Orden der arischen Ritter» – so nannte sich der Bund, dem sowohl Täter wie auch Opfer angehört hatten – war rechtsextremer Gesinnung.

Der Mord geschah in einer Zeit, in der rechtsextrem motivierte Aktionen in der Schweiz stark diskutiert wurden. Nur ein halbes Jahr zuvor störten circa 150 Skinheads die Bundesfeier 2000; der Aufmarsch wurde in den Medien als «Schande vom Rütli» bezeichnet. «Der Erfolg der Mobilisierung für den Rütli-Aufmarsch vermittelte dieser Szene damals ein Aufwärtsgefühl», sagt Hans Stutz auf Anfrage. Der Luzerner Journalist gehört zu den profundesten Beobachtern des Rechtsextremismus. Der Mord an Marcel von Allmen hingegen sei für die Szene ein Bruch gewesen. «Der rechtsextremen Bewegung schlossen sich weniger neue Aktivisten und Sympathisanten an.»