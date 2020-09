Der Livestream läuft schon mal

Seit halb 11 läuft schon mal der Live-Stream der Eröffnungszeremonie. Offizielle beginnt der Festakt erst um 11 Uhr. Entsprechend wenig passierte bisher. Viele Menschen mit Masken deuten auf Dinge. Ein Zug steht auf einem Gleis. Sommaruga und Cassis sitzen in einem Zug und unterhalten sich. In der 1. Klasse, wie es sich für Bundesräte gehört. Was sie genau diskutieren? Keine Ahnung, aber das Wort Deutschland fiel. Vielleicht sprechen die beiden gerade darüber, warum die Deutschen beim Ausbau der Zufahrtsstrecken für die Neat nicht vorwärts machen.