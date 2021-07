Leserreaktionen – «Die Natur will sich reinwaschen von den Giften in den Böden» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Unwetter in der Schweiz.

Im Kanton Bern herrscht akute Hochwassergefahr. Foto: Franziska Rothenbuehler

Zu «Referendum gegen höhere Fahrzeugsteuern geplant»

Ich unterstütze die Meinung der SVP. Es ist doch einfach nicht richtig, dass immer wir Schweizer Autofahrerinnen und Autofahrer bezahlen sollen. Verlangen sie mal von den ausländischen Verkehrsteilnehmenden, die unsere Strassen rege nutzen, jedes mal wenn diese in die Schweiz kommen, Gebühren und nicht nur einmal im Jahr für die Autobahn-Vignette. Renate Gerber, Riedtwil

Zu «Gemeindehaus in Muri: Was diesen Kasten so wertvoll macht»

Eine weitere Bausünde befindet sich auf der Südseite des Bubenbergplatzes, nämlich das um 1960 gebaute Gotthardhaus, denn es zerstörte die vorher einheitliche Fassade. Nur die Bauten mit der Transa-Markthalle auf der linken Seite und dem Geschäft Maggs auf der rechten Seite sind noch erhalten geblieben. Die gleichen Fehler hat man Ende der 60er-Jahre auch an der Westseite der Monbijoustrasse bei der Swica zwischen dem ehemaligen Bund-Gebäude und der Kapellenstrasse gemacht. Martin Meyer, Wabern

Zu «Wie aus den Festivalprofis Berns Corona-Test-Experten wurden»

Auch die Schule unserer Kinder kam in den Genuss des Covid-Trucks und der Gurten-Festival-Crew. Zwar war es für unsere Kinder kein Genuss, aber die Experten – zumindest in Sachen Sozialkompetenz und dem Fokus auf das Kind – haben ihre Arbeit mit einem Lächeln auf den Lippen, freundlichen, zumal auch beruhigenden Worten und grosser fachlicher Kompetenz ausgeführt. Trotzdem wünsche ich ihnen, dass sie sich im Herbst wieder ihrem Kerngeschäft zuwenden können. Onlinekommentar von Monika Kohli

Zu «So demontiert sich SRF Sport gleich selber»

Es ist höchste Zeit, dass dieser Tennisreporter die Reporter-Bühne verlässt. Roger Federer und Heinz Günthardt – ich glaube es braucht neues Blut im Schweizer Tennissport. Ernst Trachsel, Thörishaus

Zu «Die Kernfrage lautet: Wie lange regnet es noch?»

Kommt nach dem Hochwasser der Pestizid-Schock im Trinkwasser? Die Böden sind vollgesogen mit dem vielen Regenwasser und die Felder sehen aus wie kleine Seen. Die Natur will sich reinwaschen von den Giften, die in unseren Böden lagern. Die Natur will uns vielleicht zeigen, was alles in den Böden gelagert ist. Plötzlich dürfen wir dann wie im Ausland nur noch Mineralwasser verwenden. Die Schweiz hat viele Hausaufgaben nicht gemacht und viel Grünfläche zubetoniert. Sie möchte ja weiterhin bauen, was das Zeug hält, da in der Politik Wachstum oberste Priorität hat. Dies könnte zum Bumerang werden. Theres Schweizer, Kehrsatz

