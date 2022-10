Analyse zum Ukraine-Krieg – Die Nato ist sehr wohl Kriegspartei Die ukrainischen Soldaten kämpfen – aber sie tun es de facto stellvertretend für den Westen, der sie ausrüstet, ausbildet und das Kriegsziel, die Niederlage Russlands, mitträgt. Hubert Wetzel aus Brüssel

«Die Nato ist keine Partei in diesem Konflikt»: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg vor den Medien in Brüssel, 13. Oktober 2022. Foto: Keystone

In den vergangenen Tagen haben sich in Brüssel die Verteidigungsministerinnen und -minister der Nato getroffen. Das erste wichtige Thema der Gespräche war, wie der Westen der von Russland überfallenen Ukraine mehr Waffen und Munition liefern kann. Das zweite wichtige Thema war, wie die Nato-Länder die Lager ihrer eigenen Armeen schnell wieder füllen können. Sie sind leer, weil die Allianz schon so viel Munition und Waffen in die Ukraine geschickt hat.