Haslital Brienz überzeugte – Die National Winter Games 2024 kommen ins Oberland Die Special Olympics National Games sind der grösste Sportanlass für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. 2024 werden sie in der Region Haslital Brienz durchgeführt. UPDATE FOLGT

Die Special Olympics National Games 2024 finden in der Region Haslital Brienz statt. Foto: PD/David Birri

Die National Winter Games sind für die Athletinnen und Athleten von Special Olympics stets ein wichtiger Meilenstein in ihrem Sportkalender: «Sie können sich im Wettkampf mit anderen messen, erfahren Wertschätzung und Respekt, erleben unvergessliche Erfolgsmomente und werden mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm überrascht.» Dies schreibt die Organisation Special Olympics Switzerland in einer Mitteilung. Rund 600 Sportlerinnen und Sportler nehmen jeweils am grössten Wintersportanlass für Menschen mit Beeinträchtigung teil. Es werden Wettkämpfe in den Sportarten Ski alpin, Snowboard, Langlauf, Schneeschuhlaufen, Curling und Unihockey angeboten.